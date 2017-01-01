Собчак потребовала от Путина освободить Сенцова и Кольченко

Собчак передала Путину список из 16 политзаключенных, которых требует освободить.

Телеведущая и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак потребовала от Владимира Путина освободить политических заключенных и передала ему список из 16 фамилий, среди которых два украинца, незаконно удерживаемые в России.

Об этом в Facebook написала политтехнолог Марина Литвинович, которая является доверенным лицом Собчак.

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Литвинович отметила, что Путин получил список при личной встрече и якобы пообещал его рассмотреть.

В перечне из 16 узников указаны украинцы Александр Кольченко и Олег Сенцов, которых осудили по обвинению в терроризме.



В списке также значатся россияне Олег Навальный, Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Петр Парпулов, Валерий Парфенов, Алексей Пичугин, Алексей Политиков, Сергей Резников, Александр Соколов, Вадим Тюменцев, Юрий Староверов и Александр Шпаков.

Напомним, 18 марта украинца Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в России, на 13 суток поместили в штрафной изолятор в исправительной колонии города Копейска.

Ранее, Ранее, 1 марта, Ирина Геращенко сообщила, что пока остаются безрезультатными усилия по освобождению украинских политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба, других политзаключенных Кремля.