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В Индии девушка погибла от взрыва в руках смартфона

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От взрыва телефона 18-летняя девушка получила сильный ожог груди, руки и ноги. Вскоре прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пострадавшей, сообщает Daily Mail.
Индуска погибла от взрыва смартфона
Индуска погибла от взрыва смартфона
dailymail.co.uk

В Индии от взрыва в руках смартфона Nokia погибла 18-летняя девушка. В момент взрыва она разговаривала по телефону, передает Daily Mail.

Как рассказал брат погибшей, взорвавшийся телефон был модели Nokia 5233, выпущенный в 2010 году.

"18-летняя Ума Орам подключила свой телефон Nokia к зарядному устройству, продолжая разговаривать с одним из членов семьи. Однако внезапно раздался хлопок и девушка упала без сознания", - говорится в сообщении.

Как следствие, от взрыва Ума получила сильный ожог груди, руки и ноги. Вскоре прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пострадавшей.

Отмечено, что для дальнейшего выяснения обстоятельств гибели тело индуски отправили на вскрытие.

В свою очередь представители финской компании-производителя смартфона выразили свои соболезнования семье погибшей девушки.

 

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Теги: телефон, Индия, смартфон, взрыв, смартфоны
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Источник: korrespondent.net

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