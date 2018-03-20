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Под Москвой полуголых проституток выгнали на мороз

Комментариев: 1
В одном из районов города Люберцы в Подмосковье охранник местной парковки выгнал на улицу темнокожих проституток, не дав одеться. Девушкам помогли местные жители.
Под Москвой полуголых проституток выгнали на улицу
Под Москвой полуголых проституток выгнали на улицу
Скриншот из видео

В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет Life

Отмечается, что девушек выгнал охранник местной парковки.

Их, дрожащих от холода, заметили местные жители. На одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.

Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.

Напомним, ранее в России женщина разделась догола в одном из отделений Совкомбанка и угрожала поджечь себя.

 

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Теги: видео, одежда, парковка, проститутки, Подмосковье
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Комментариев (1)
Глод    20.03.2018, 13:12
Оценка:  0
Глод
Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны... и пригласили домой погреться.

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