Под Москвой полуголых проституток выгнали на мороз

В одном из районов города Люберцы в Подмосковье охранник местной парковки выгнал на улицу темнокожих проституток, не дав одеться. Девушкам помогли местные жители.

Под Москвой полуголых проституток выгнали на улицу Скриншот из видео

В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет Life.

Отмечается, что девушек выгнал охранник местной парковки.

Их, дрожащих от холода, заметили местные жители. На одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.

Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.

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