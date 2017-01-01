В США выбросило на берег загадочное существо

Плезиозавр, разлагающаяся акула или нечто неизвестное науке - пока затрудняются ответить, кем был морской "гость".

На берегу в Джорджии (США) обнаружилось выброшенное морем морское чудовище. Идентифицировать, к какому классу и виду принадлежит странная находка, пока не удалось.

По внешнему виду животное похоже на лох-несское чудовище, с длинной шеей и маленькой головой. Об этом рассказал американец, снявший существо на видео, Джефф Уоррен. Видео опубликовано изданием Daily Mail.

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Джефф поведал, что сперва принял животное за морского котика. Кого на самом деле прибило к берегу, пока выясняет специальная экспертиза. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш выдвинул гипотезу, что это может быть разлагающееся тело мертвой акулы – они иногда бывают похожи на плезиозавров.

Тело морского чудовища найдено в США 0:00 / 00:14

Плезиозавры жили в соленоводных водоемах около 199,6-65,5 миллиона лет назад. У животных было 4 ластоподобных конечности и тело, похожее на бочку. Некоторые из плезиозавров обладали длинными шеями и маленькими головами, другие напротив – огромными головами и короткими шеями. Останки этих животных ученые то и дело обнаруживают по всему миру, даже в Антарктиде.

Напомним, 14 сентября 2017 года сообщалось, что ураган выбросил на побережье Техаса неизвестное существо с острыми зубами и без глаз.