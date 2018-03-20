Суд обязал Telegram передать ФСБ ключи шифрования

В ФСБ уверены, что переписку пользователей в Telegram нельзя считать тайной. Поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения.

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Верховный суд России отклонил иск юристов компании Telegram, которые пытались добиться отмены приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Об этом сообщают РИА Новости.

Теперь у Telegram есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В компании Павла Дурова пообещали подать апелляцию.

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Ранее в ФСБ России заявили, что переписку пользователей в Telegram и других мессенджерах нельзя считать тайной, поэтому ведомство должно иметь право получать доступ к разговорам пользователей без судебного разрешения.

ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении “закона Яровой“. В свою очередь, Павел Дуров раньше заявлял, что мессенджер не имеет никакого отношения к России и не является российским продуктом.