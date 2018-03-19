Джонсон назвал цель России в отравлении Скрипаля

Месседж России в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля ясен: мы будем преследовать вас, найдем и убьем. При этом мир будет знать, что это сделала именно РФ, заявил глава МИД Великобритании.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля, которая заключается в преследовании и запугивании инакомыслящих и повстанцев против власти РФ. Об этом говорится в статье главы МИД для Daily Telegraph.

По его словам, следует взглянуть на действия президента Владимира Путина в России, чтобы понять, почему “в Солсбери лежат трое пострадавших“.

“Укрепляя контроль над властью, Путин ведет свою страну в опасном направлении. В период своего правления он раскачивал свободы русского народа, затягивал гайки государственных репрессий и преследовал воображаемых врагов“, - констатировал Джонсон.

По его мнению, когда лидер начинает вести себя подобным образом, не приходится удивляться, что многим из его соотечественников кажется привлекательным пример стран, которые придерживаются другой шкалы ценностей.

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“Путин не может дать прямой ответ, который заключается в том, что он должен отказать России в этих свободах, чтобы обеспечить себе вечное правление. Вместо этого он должен отчетливо дать понять, что за неудобные вопросы или восстание против него придется заплатить ужасную цену“, - говорится в статье.

Использование нервнопаралитического вещества “Новичок“ против Скрипаля и его дочери Юлии было преднамеренным, считает Джонсон.

“Месседж ясен: мы будем преследовать вас, найдем и убьем. И, хотя мы будем презрительно отрицать вину, мир будет знать, что это сделала Россия“, - пишет британский министр.

Намек на это, по его словам, был в первой реакции Путина: он, конечно, отрицал вину России, но осторожно добавил угрожающую ноту.

“Если бы это было боевое отравляющее вещество, они погибли бы на месте, это очевидно“, - сказал он.

Глава МИД Великобритании также отметил, что Кремль явно с трудом пытается выстроить свою версию инцидента.

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“Российское государство прибегает к привычной стратегии - пытается скрыть иглу истины в стоге сена лжи и запутывания. Когда я вчера встретился с европейскими коллегами в Брюсселе, меня больше всего поразило то, что никто не обманут. Почти каждая страна, представитель которой присутствовал за столом, пострадала от злонамеренных или разрушительных действий России. Большинство из них подверглись такому же ложному пропагандистскому нажиму, который сегодня испытывает Великобритания“, - заявил Джонсон.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления Скрипаля. Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у руководства РФ были мотив и намерение осуществить отравление Скрипаля и его дочери в Солсбери.