Дуда не будет участвовать в открытии ЧМ в России

Президент Польши Анджей Дуда не приедет на открытие предстоящего в России Чемпионата мира по футболу. Такое решение глава государства принял 19 марта.

Дуда не будет участвовать в открытии ЧМ в РФ

Президент Польши Анджей Дуда не будет участвовать в торжественном открытии предстоящего в России ЧМ по футболу. Об этом во вторник, 20 марта, в эфире частной радиостанции RMF FM заявил глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский, пишет Радио Польша.

“Вчера президент принял решение о том, что не примет участие в торжественной церемонии открытия в России мирового первенства по футболу“, - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Дуда не будет поздравлять президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах.

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Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ несет ответственность за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти объявили список санкций в связи с этим инцидентом. В перечне указан бойкот ЧМ-2018 в России британскими чиновниками и членами королевской семьи.