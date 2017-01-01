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В магазине Кишинева взорвали гранату: есть жертвы

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По предварительным данным, погибли два человека.
Силовики оцепили территорию возле магазина
Силовики оцепили территорию возле магазина
publika.md

В центре столицы Молдовы на углу улиц Армянская и Матеевича во вторник, 20 марта в небольшом продовольственном магазине мужчина взорвал гранату в магазине, два человека погибли и еще два получили ранения.

Об этом сообщает издание Publika.

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По предварительной информации, один из покупателей взорвал гранату. Якобы два покупателя поругались с продавщицей из-за того, что она отказалась продавать им алкогольные напитки. Из-за этого мужчины стали угрожать ей гранатой. Взрыв произошел случайно. Погибла продавщица и один из мужчин.

На месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена.

Напомним, 13 марта в Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину.

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Теги: видео, Молдова, взрыв, Кишинев, жертвы, погибли, граната, магазин
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