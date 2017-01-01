В магазине Кишинева взорвали гранату: есть жертвы
В центре столицы Молдовы на углу улиц Армянская и Матеевича во вторник, 20 марта в небольшом продовольственном магазине мужчина взорвал гранату в магазине, два человека погибли и еще два получили ранения.
Об этом сообщает издание Publika.
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По предварительной информации, один из покупателей взорвал гранату. Якобы два покупателя поругались с продавщицей из-за того, что она отказалась продавать им алкогольные напитки. Из-за этого мужчины стали угрожать ей гранатой. Взрыв произошел случайно. Погибла продавщица и один из мужчин.
На месте происшествия находятся спасатели и правоохранительные органы. Территория вблизи магазина оцеплена.
Напомним, 13 марта в Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину.