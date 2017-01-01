Это сделала теща: Великобритания собрала в одном видео версии об отравлении Скрипаля

Россия все время обвиняет разные страны, родственников Скрипаля и даже самого разведчика.

В Великобритании собрали солидную сводку из фейковых обвинений России по делу Скрипаля depositphotos.com

МИД Великобритании утверждает, что в России развернули дезинформационную кампанию по делу отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Вместо того, чтобы объясниться, Россия постоянно выдвигала разные версии, сообщает УНИАН.

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В официальном Твиттер-аккаунте Foreign Office GB появилось видео, содержащее все фейковые оправдания России по делу Скрипаля.

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.

“Они (Кремль и российские СМИ - ред.) отказались предоставить объяснение. Вместо этого запустили кампанию по дезинформации“, - говорится в ролике.

Сначала Россия утверждала, что шпиона отравила Великобритания, чтобы разжечь антироссийские настроения. Затем некоторые “обозреватели“ обвинили в этом Украину - мол, в интересах Киева подставить РФ. По еще одной версии Российской Федерации, Скрипаля отравили США, потому что хотели дестабилизировать ситуацию в мире.

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Также Москва отрицает, что токсин Новичок был произведен в РФ. В производстве нервно-паралитического вещества государство обвиняло: Швецию, Чехию, Словакию.

Не стоит забывать и альтернативные, а иногда и откровенно абсурдные версии. Россия говорила, что это была попытка суицида (вместе с дочерью), что Скрипаль получил отравление в результате случайной передозировки, что Скрипаля на самом деле отравила теща и т.д.

МИД Великобритании подвел итоги: с высокой вероятностью, ответственность за отравление экс-разведчика лежит на России.

Напомним, во вторник 20 марта Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении Скрипаля.

До этого, 19 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что у России была возможность и мотив покушения на экс-разведчика.