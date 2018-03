Это сделала теща: Великобритания собрала в одном видео версии об отравлении Скрипаля

МИД Великобритании утверждает, что в России развернули дезинформационную кампанию по делу отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Вместо того, чтобы объясниться, Россия постоянно выдвигала разные версии, сообщает УНИАН.

Читай также: Отравление Скрипаля: в Британию прибыли международные эксперты по химоружию

В официальном Твиттер-аккаунте Foreign Office GB появилось видео, содержащее все фейковые оправдания России по делу Скрипаля.

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp