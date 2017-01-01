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Это сделала теща: Великобритания собрала в одном видео версии об отравлении Скрипаля

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Россия все время обвиняет разные страны, родственников Скрипаля и даже самого разведчика.
В Великобритании собрали солидную сводку из фейковых обвинений России по делу Скрипаля
В Великобритании собрали солидную сводку из фейковых обвинений России по делу Скрипаля
depositphotos.com

МИД Великобритании утверждает, что в России развернули дезинформационную кампанию по делу отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Вместо того, чтобы объясниться,  Россия постоянно выдвигала разные версии, сообщает УНИАН.

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В официальном Твиттер-аккаунте Foreign Office GB появилось видео, содержащее все фейковые оправдания России по делу Скрипаля

 

“Они (Кремль и российские СМИ - ред.) отказались предоставить объяснение. Вместо этого запустили кампанию по дезинформации“, - говорится в ролике.

Сначала Россия утверждала, что шпиона отравила Великобритания, чтобы разжечь антироссийские настроения. Затем некоторые “обозреватели“ обвинили в этом Украину - мол, в интересах Киева подставить РФ. По еще одной версии Российской Федерации, Скрипаля отравили США, потому что хотели дестабилизировать ситуацию в мире.

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Также Москва отрицает, что токсин Новичок был произведен в РФ. В производстве нервно-паралитического вещества государство обвиняло: Швецию, Чехию, Словакию.

Не стоит забывать и альтернативные, а иногда и откровенно абсурдные версии. Россия говорила, что это была попытка суицида (вместе с дочерью), что Скрипаль получил отравление в результате случайной передозировки, что Скрипаля на самом деле отравила теща и т.д.

МИД Великобритании подвел итоги: с высокой вероятностью, ответственность за отравление экс-разведчика лежит на России.

Напомним, во вторник 20 марта Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении Скрипаля. 
До этого, 19 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что у России была возможность и мотив покушения на экс-разведчика. 

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Теги: Британия, МИД Великобритании, Россия, отравление, Скрипаль
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