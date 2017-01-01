Это сделала теща: Великобритания собрала в одном видео версии об отравлении Скрипаля
МИД Великобритании утверждает, что в России развернули дезинформационную кампанию по делу отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Вместо того, чтобы объясниться, Россия постоянно выдвигала разные версии, сообщает УНИАН.
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В официальном Твиттер-аккаунте Foreign Office GB появилось видео, содержащее все фейковые оправдания России по делу Скрипаля.
The nerve agent came from Sweden,— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.
Ukraine did it to frame Russia,
It was contamination from the UK's own research facility...
Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp
“Они (Кремль и российские СМИ - ред.) отказались предоставить объяснение. Вместо этого запустили кампанию по дезинформации“, - говорится в ролике.
Сначала Россия утверждала, что шпиона отравила Великобритания, чтобы разжечь антироссийские настроения. Затем некоторые “обозреватели“ обвинили в этом Украину - мол, в интересах Киева подставить РФ. По еще одной версии Российской Федерации, Скрипаля отравили США, потому что хотели дестабилизировать ситуацию в мире.
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Также Москва отрицает, что токсин Новичок был произведен в РФ. В производстве нервно-паралитического вещества государство обвиняло: Швецию, Чехию, Словакию.
Не стоит забывать и альтернативные, а иногда и откровенно абсурдные версии. Россия говорила, что это была попытка суицида (вместе с дочерью), что Скрипаль получил отравление в результате случайной передозировки, что Скрипаля на самом деле отравила теща и т.д.
МИД Великобритании подвел итоги: с высокой вероятностью, ответственность за отравление экс-разведчика лежит на России.
Напомним, во вторник 20 марта Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении Скрипаля.
До этого, 19 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что у России была возможность и мотив покушения на экс-разведчика.