Полиция арестовала автомобиль друга Сергея Скрипаля

Правоохранители конфисковали автомобиль британца Росса Кассиди, который забирал Юлию Скрипаль из аэропорта. Предполагается, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было подброшено в багаж.

Полицейский в защитном костюме собирает образцы в рамках расследования по делу об отравлении Скрипаля Daily Mail

Британская полиция конфисковала автомобиль Росса Кассиди, друга бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который встречал его дочь в аэропорту Лондона. Решение властей об изъятии автомобиля подтверждает растущее убеждение в том, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, было подброшено в чемодан Юлии, пишет во вторник, 20 марта, газета The Telegraph.

Юлия Скрипаль вылетела из московского аэропорта Шереметьево 3 марта и приземлилась в аэропорту Хитроу в Лондоне. Сообщается, что Сергей Скрипаль попросил Кассиди отвезти его дочь в Солсбери, поскольку из-за снега он не был уверен, что сможет добраться до аэропорта на собственном автомобиле.

Спустя сутки отец и дочь Скрипаль были доставлены в больницу с отравлением.

Автомобиль Isuzu Росса Кассиди был арестован более чем через две недели после произошедшего. У мужчины нет жалоб на самочувствие, однако родственники Кассиди обеспокоены тем, что полиция решила обследовать его автомобиль только спустя такой долгий срок.

"Это была первая машина, в которой они оказались в этой стране - и последняя, которую изъяла полиция", - заявил Рассел Ловеридж, пасынок Кассиди.

Источник: Русская служба DW