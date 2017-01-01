Россия заявила об освобождении 65% Восточной Гуты

За последние пять суток Восточную Гуту покинули почти 80 тысяч мирных жителей. Сергей Шойгу назвал эту операцию "уникальной и беспрецедентной".

Войска Башара Асада при поддержке российской армии взяли под контроль почти две трети территории Восточной Гуты. Пригород Дамаска покинули почти 80 тысяч мирных жителей. Об сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс во вторник, 20 марта.

"В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. За последние пять суток по созданным гуманитарным коридорам оттуда выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты", – сообщил Шойгу.

Он также отметил, что "всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев".

Напомним, до активной фазы бомбежек в Восточной Гуте проживали около 400 тысяч человек. Этот пригород Дамаск находился под контролем сирийской оппозиции.

В феврале и начале марта в Восточной Гуте погибли свыше тысячи человек, среди которых более 200 детей.

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