55% россиян относятся к Украине плохо - опрос

В Украине лишь 38% населения относится плохо к РФ.

В РФ хорошо относятся к Украине 33% населения sevastopol.su

Киевский международный институт социологии совместно с российской негосударственной исследовательской организации Левада-центр провели соцопрос, по результатам которого 55% россиян негативно относятся к Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса опубликованные на сайте института социологии.

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Количество положительно настроенных к России украинцев по сравнению с декабрем 2017 года существенно не изменилось и составляет 45% (было 42%). В России количество положительно настроенных к Украине увеличилось и составляет 33% (было 28%).

Согласно данным социсследования, в Украине в феврале хорошо или очень хорошо относятся к России 45% украинцев, плохо или очень плохо 38%, 17% не определились. В России хорошо или очень хорошо относятся к Украине 33% населения, плохо или очень плохо 55%, 12% не определились.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона - на западе положительно относятся к России 25%, в центре - 47%, на юге - 54%, на востоке - 58%.

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Отношение населения Украины к России остается лучшим, чем отношение населения России к Украине в течение всего периода наблюдений.

Опрос проводился с 9 по 18 февраля 2018 года на всей территории Украины, за исключением Крыма, а также Луганской и Донецкой областей.

22 февраля был опубликован результат опроса, согласно которому украинцы не хотят, чтобы их дети жили в России.