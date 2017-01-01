Пекин ужесточает контроль за госслужащими

Новый контролирующий орган в Китае получит право действовать независимо от суда. Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий.

Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - принял закон о создании нового наблюдательного органа и одобрил увеличение расходов на оборону. За введение закона во вторник, 20 марта, выступили 2914 депутатов, 28 человек проголосовали против, еще 18 воздержались.

Создаваемая в Китае Национальная наблюдательная комиссия займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Согласно закону, комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда. Критики видят в создании нового органа инструмент репрессий, указывает агентство dpa.

Всекитайское собрание народных представителей также одобрило увеличение расходов на оборону на 8,1%, предлагаемое в бюджете КНР на 2018 год. Документ предусматривает снижение бюджетного дефицита на 0,4 процентных пункта.

Рост экономики страны в 2018 году составит "около 6,5%", утверждается в отчете премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

Источник: Русская служба DW

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