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Пекин ужесточает контроль за госслужащими

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Новый контролирующий орган в Китае получит право действовать независимо от суда. Критики полагают, что Национальная наблюдательная комиссия может стать инструментом репрессий.
Заседание Всекитайского собрания народных представителей
Заседание Всекитайского собрания народных представителей
dpa

Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - принял закон о создании нового наблюдательного органа и одобрил увеличение расходов на оборону. За введение закона во вторник, 20 марта, выступили 2914 депутатов, 28 человек проголосовали против, еще 18 воздержались.

Создаваемая в Китае Национальная наблюдательная комиссия займется контролем за деятельностью государственных служащих. Ее задача - препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.

Согласно закону, комиссия сможет проводить расследования независимо от судебных органов, а также задерживать подозреваемых и помещать их под арест на срок до шести месяцев без решения суда. Критики видят в создании нового органа инструмент репрессий, указывает агентство dpa.

Всекитайское собрание народных представителей также одобрило увеличение расходов на оборону на 8,1%, предлагаемое в бюджете КНР на 2018 год. Документ предусматривает снижение бюджетного дефицита на 0,4 процентных пункта.

Рост экономики страны в 2018 году составит "около 6,5%", утверждается в отчете премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

Источник: Русская служба DW

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Теги: коррупция, Китай, чиновники, госслужба, борьба с коррупцией, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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