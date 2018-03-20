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В России приостановили полеты Ан-148

Комментариев: 1
Ространснадзор до 27 апреля приостановил полеты всех воздушных судов компании Саратовские авиалинии, чей самолет разбился в Подмосковье 11 февраля.
Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний
Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний
denisanikin.livejournal

В России приостановили на неопределенный срок эксплуатацию всех самолетов Ан-148 российскими авиакомпаниями. Об этом сказал глава Ространснадзора Виктор Басаргин, сообщает РИА Новости во вторник, 20 марта.

Также ведомство до 27 апреля приостановило полеты всех воздушных судов компании Саратовские авиалинии.

"Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией Саратовские авиалинии. Такая рекомендация есть", – заявил Басаргин.

По его словам, решение о дальнейших действиях ведомство примет после того, как пилоты компании пройдут тестирование и проверку.

Напомним, самолет 11 февраля Ан-148 Саратовских авиалиний разбился через  несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Его обломки нашли в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Через два дня была названа предварительная причина крушения Ан-148 на основании расшифровки данных бортового параметрического самописца.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, полет, полеты, Ан-148, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
krolikoffnеt    20.03.2018, 15:22
Оценка:  +1
krolikoffnеt
Самолет саратовских авиалиний подорвали в воздухе в результате теракта. Причем тут техника ?
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