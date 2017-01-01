Появилось видео, как российские дипломаты покидают Лондон

Британия высылает российских дипломатов из страны из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Дипломаты РФ выехали в аэропорт на нескольких авто скриншот

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20 марта российские 23 дипломата и члены их семей, которых Великобритания высылает из страны, покинули здание посольства в Лондоне, сегодня они вылетают рейсом в Москву.

Соответсвующее видео опубликовало RT.

Автоколонна из более чем десяти микроавтобусов направилась в аэропорт, откуда россияне полетят на родину.

Также 20 марта Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за отравления Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что целью отравления является в преследование и запугивание инакомыслящих и недовольных властью РФ.