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В ООН озабочены фактами нетерпимости в отношении УПЦ

Комментариев: 2
В доклад ООН попали действия правых радикалов под Киево-Печерской Лаврой и попытки поджога Десятинного монастыря в столице Украины.
В ООН обратили внимание на деятельность С14, представители которой блокировали Киево-Печерскую лавру
В ООН обратили внимание на деятельность С14, представители которой блокировали Киево-Печерскую лавру
facebook.com/c14news

В Организации Объединенных Наций озабочены фактами нетерпимости против Украинской православной церкви. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.

В частности, представители ООН обратили внимание на деятельность ультраправой группы С14, представители которой 8 января заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру и вели себя агрессивно, подстрекая к насилию и физически угрожая лицам, которые выражали противоположные взгляды.

Авторы доклада также отмечают, что в тот же день С14 объявила в социальных сетях, что эта акция является лишь началом кампании протеста и пригрозила провести более масштабные акции во многих местах.

Также ООН указала на попытки поджогов Десятинного монастыря в Киеве и церкви Святого Владимира во Львове.

Управление Верховного комиссара обеспокоено тем, что правоохранительные органы не приняли эффективных мер для предупреждения таких действий, их тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, также авторы этого доклада констатировали ограничение свободы слова в Украине, а также зафиксировали пытки заложников на Донбассе.

 

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Теги: церковь, ООН, УПЦ МП, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Shurat77    20.03.2018, 16:03
Оценка:  +1
Shurat77
кстати автор статьи спецом выбросил приставку МП перед УПЦ ибо обычный обыватель не соображает и если что подумает что филаретку ужимают, во как.
Shurat77    20.03.2018, 15:58
Оценка:  +1
Shurat77
удивлен что нетерпимый к Христианству боцман_кобза еще ничего не написал...
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