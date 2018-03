Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора насчет Telegram

Во вторник 20 марта создатель соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора. Об этом сообщают РИА Новости.

Роскомнадзор потребовал от Павла Дурова информацию для расшифровки сообщений пользователей в течении 15 дней, в противном случае Telegram будет заблокирован.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.