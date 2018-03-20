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Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора насчет Telegram

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Угрозы Роскомнадзора заблокировать Telegram не принесут плодов - уверен Павел Дуров. Создатель мессенджера намерен отстаивать неприкосновенность личных переписок пользователей.
Павел Дуров не намерен предоставлять ФСБ доступ к перепискам
Павел Дуров не намерен предоставлять ФСБ доступ к перепискам
kp.ua

Во вторник 20 марта создатель соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора. Об этом сообщают РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от Павла Дурова информацию для расшифровки сообщений пользователей в течении 15 дней, в противном случае Telegram будет заблокирован.

 

“Угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов. Телеграм будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей“ – написал Дуров в своем Twitter.

Напомним, 20 марта 2018 года суд обязал Павла Дурова предоставить ФСБ доступ к перепискам пользователей, так как их нельзя считать тайной. Ранее ФСБ составила на Telegram протокол за отказ сдать юзеров.

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Аналогичная ситуация складывалась в июне 2017 года, когда сообщалось, что до блокировки мессенджера остались считанные дни. Но тогда команде Дурова удалось отстоять частные переписки пользователей.

 

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Теги: Дуров, Telegram, суд, ФСБ
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