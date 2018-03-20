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В американской школе произошла стрельба, есть жертвы

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В школе города Грейт-Миллс один человек погиб, несколько пострадали. Территория школы блокирована полицией. Детали происшествия пока не сообщаются.
Школа в городе Грейт-Миллс
Школа в городе Грейт-Миллс
Getty Images

В одной из школ города Грейт-Миллс в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Об этом утром во вторник, 20 марта, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местной полиции.

По первоначальным данным, один человек погиб, несколько пострадали. NBC Washington сообщает о "множестве раненых", однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Территория школы блокирована полицией. Детали происшествия пока не сообщаются.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию о стрельбе в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия.

Напомним, 14 февраля в результате стрельбы в школе города Паркленд во Флориде погибли 17 человек. Позже полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза. Суд выдвинул против него обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек. Обвинение требует смертной казни.

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Теги: США, школа, стрельба, полиция, ранение, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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