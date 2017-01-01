Президент Еврокомиссии написал письмо Путину

Позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента, написал в письме президент Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер написал поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в Брюсселе во вторник, 20 марта, сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас, пишет УНИАН.



"Поздравляю с вашим переизбранием президентом Российской Федерации. Я всегда говорил, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности", - зачитал пресс-секретарь письмо.

Юнкер также надеется, что Путин использует весь срок пребывания в должности, чтобы достичь этой цели.

"Я всегда буду партнером в этих усилиях", - подчеркнул он в письме.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Напомним, по результатам подсчета 90% протоколов Путин лидирует на выборах с 76,41% голосов.

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