Президент Еврокомиссии написал письмо Путину
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер написал поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом в Брюсселе во вторник, 20 марта, сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас, пишет УНИАН.
"Поздравляю с вашим переизбранием президентом Российской Федерации. Я всегда говорил, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности", - зачитал пресс-секретарь письмо.
Юнкер также надеется, что Путин использует весь срок пребывания в должности, чтобы достичь этой цели.
"Я всегда буду партнером в этих усилиях", - подчеркнул он в письме.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда не будет поздравлять президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах.
Напомним, по результатам подсчета 90% протоколов Путин лидирует на выборах с 76,41% голосов.
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