В Мурманске обвалились три этажа дома, есть жертвы
Во вторник, 20 марта, в российском городе Мурманск на улице Свердлова произошло ЧП - обвал трех этажей жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание пишет, что один человек погиб и пятеро получили серьезные травмы. Позже стало известно, что под завалами находится еще один человек.
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На третьем этаже дома в квартире оказались заблокированными пятеро человек, спасательным службам удалось установить с ними связь.
Сообщается, что в доме взорвался газ, вследствие чего обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этажи.
В региональном главке МЧС подтвердили, что взорвался газ. Сейчас на месте работают спасатели.
Ранее газовщики приходили в этот дом с проверкой, но смогли попасть только в шесть квартир. В одну из квартир сотрудников газовой службы просто не пустили.
Напомним, 19 февраля в Одессе обрушилась стена жилого дома. Из-под завалов удалось спасти пенсионерку.