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В Мурманске обвалились три этажа дома, есть жертвы

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Погиб как минимум один человек. Пятеро пострадавших и люди, заблокированные обвалом в своей квартире.
В Мурманске в жилом доме обрушились три этажа
В Мурманске в жилом доме обрушились три этажа
twitter.com/Tomsk_Loud_News

Во вторник, 20 марта, в российском городе Мурманск на улице Свердлова произошло ЧП - обвал трех этажей жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание пишет, что один человек погиб и пятеро получили серьезные травмы. Позже стало известно, что под завалами находится еще один человек.

В Мурманске взорвался газ в доме
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На третьем этаже дома в квартире оказались заблокированными пятеро человек, спасательным службам удалось установить с ними связь.

Сообщается, что в доме взорвался газ, вследствие чего обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этажи.

В региональном главке МЧС подтвердили, что взорвался газ. Сейчас на месте работают спасатели.

Ранее газовщики приходили в этот дом с проверкой, но смогли попасть только в шесть квартир. В одну из квартир сотрудников газовой службы просто не пустили. 

Обвал трех этажей дома в Мурманске
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Напомним, 19 февраля в Одессе обрушилась стена жилого дома. Из-под завалов удалось спасти пенсионерку. 

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Теги: Мурманск, Россия, обвал, жилой дом, жертвы
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Комментариев (1)
ХЪ    20.03.2018, 17:43
Оценка:  +7
ХЪ
Строения (если их так можно назвать) московского оккупационного режима весьма низкого качества. Все, что строила Москва на захваченных территориях - это тюрьмы и бараки низкого качества, исключением стали только некоторые регионы Кавказа. Москва должна заплатить высокую цену за этот адский кошмар.
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