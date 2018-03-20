В Мурманске обвалились три этажа дома, есть жертвы

Погиб как минимум один человек. Пятеро пострадавших и люди, заблокированные обвалом в своей квартире.

В Мурманске в жилом доме обрушились три этажа twitter.com/Tomsk_Loud_News

Во вторник, 20 марта, в российском городе Мурманск на улице Свердлова произошло ЧП - обвал трех этажей жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание пишет, что один человек погиб и пятеро получили серьезные травмы. Позже стало известно, что под завалами находится еще один человек.

В Мурманске взорвался газ в доме 0:00 / 00:40

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На третьем этаже дома в квартире оказались заблокированными пятеро человек, спасательным службам удалось установить с ними связь.

Сообщается, что в доме взорвался газ, вследствие чего обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этажи.

В региональном главке МЧС подтвердили, что взорвался газ. Сейчас на месте работают спасатели.

Ранее газовщики приходили в этот дом с проверкой, но смогли попасть только в шесть квартир. В одну из квартир сотрудников газовой службы просто не пустили.

Обвал трех этажей дома в Мурманске 0:00 / 00:11

Напомним, 19 февраля в Одессе обрушилась стена жилого дома. Из-под завалов удалось спасти пенсионерку.