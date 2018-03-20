МИД Чехии вызвал российского посла из-за дела Скрипаля

В Чехии требуют от России объяснить " лживое высказывание российской стороны" о причастности к производству яда Новичок. Для этого "на ковер" вызвали посла РФ.

В Чехии отреагировали на обвинения со стороны России radio.cz

Министерство иностранных дел Чехии вызвало на среду, 21 марта, посла РФ Александра Змеевского из-за заявления российского МИД о том, что вещество Новичок, которым, вероятно, был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло происходить из Чехии, сообщает РИА Новости.

"На первую половину дня завтра (среда) в МИД Чехии вызван посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский, чтобы (он) нам объяснил лживое высказывание российской стороны, которая утверждает, что вещество Новичок, использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, может иметь свое происхождение из Чехии", - говорится в сообщении чешского дипведомства в Twitter.

Таким образом в Чехии отреагировали на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в субботу заявила, что наиболее вероятным источником происхождения химиката являются те страны, которые проводят интенсивные исследования веществ из проекта Новичок. В числе этих стран она назвала Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию.

Накануне члены верхней палаты парламента Чехии выступили с категорическим заявлением из-за версии России о причастности республики к происхождению яда.

Как сообщалось, из-за заявления МИД РФ о причастности ряда стран к исследованиям Новичка, в Швеции посла РФ вызывали в МИД.

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