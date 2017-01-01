Кремль: Трамп поздравил Путина с победой

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник, 20 марта. Ранее, по данным СМИ, глава США отказался поздравлять Путина с переизбранием на пост президента России.

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин провели телефонный разговор во вторник, 20 марта. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает в Twitter специальный корреспондент NBC News в администрации американского президента Джофф Бенетт.

По словам журналиста, вскоре будет обнародована официальная расшифровка разговора лидеров двух стран.

На сайте Кремля указано, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента РФ. Американские СМИ это (пока) не подтверждают.

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“Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений“, - пишет пресс-служба российского президента.

Ранее Путина официально поздравили с переизбранием лидеры почти всех стран СНГ, а также некоторых европейских стран и организаций - в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и руководитель Евросоюза Жан-Клод Юнкер. Лидеры ЕС и Германии отметили в своих обращениях важность сотрудничества с Москвой.

Напомним, телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся на фоне годовщины аннексии Крыма Россией, а также отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Страны Запада, включая США, указывают на ответственность РФ за отравление ее бывшего разведчика.