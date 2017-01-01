Россиянин бросал коктейли Молотова возле Совфеда и поджег себя

Мужчина хотел сжечь все вокруг и бросался коктейлями Молотова, но случайно поджег себя. Спасенный "самосожженец" отказывается давать какие-либо комментарии.

Самосожженец поневоле: акция не удалась Скриншот из видео

Во вторник, 20 марта, в центре Москвы мужчина бросался коктейлями Молотова с намерением сжечь все вокруг, но в итоге чуть не сжег себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

“Самосожженца“ удалось потушить, однако он получил серьезные ожоги тела. Сейчас его везут в больницу.

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Удалось установить его личность. Мужчину зовут Сергей Прибалов. Он наотрез отказывается объяснять мотивы своего поступка.

Очевидцы заявляют, что перед тем, как начать бросаться коктейлями Молотова мужчина крикнул что-то вроде “я давно к этому готовился“.

Мужчина пострадал от своих же коктейлей Молотова 0:00 / 01:26

Напомним, 16 января в российском городе Ишимбай в Башкирии уволенный чиновник по имени Дмитрий Рудов совершил самосожжение.