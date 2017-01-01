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Выборы в РФ: президент Литвы отказалась поздравлять Путина

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Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздерживаемся от поздравлений, заявили в администрации литовского президента.
Президент Литвы Даля Грибаускайте
Президент Литвы Даля Грибаускайте
AP

Президент Литвы Даля Грибаускайте не поздравила главу РФ Владимира Путина с переизбранием. Об этом со ссылкой на пресс-службу литовского президента сообщает во вторник, 20 марта, издание BNS.

"Пока Россия не проявляет уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, мы воздерживаемся от поздравлений", - говорится в сообщении администрации литовского президента.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда также отказался поздравлять Путина с победой на прошедших 18 марта выборах.

Напомним, по предварительным данным ЦИК, Путин стал лидером президентской гонки, набрав более 76% голосов. Вторым идет Павел Грудинин с 11,78% голосов, третьим - Владимир Жириновский с 5,65%.

 

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Теги: Президентские выборы в России, Путин, Литва, Поздравление, Владимир Путин, выборы в России, Даля Грибаускайте
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