Трамп планирует встретиться с Путиным и обсудить Украину

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что в “не очень далеком будущем“ он планируется встретиться с российским лидером и обсудить ряд вопросов.

Заявление Трампа опубликовал в Твиттере телеканал Fox.

.@POTUS: “I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory… We will probably get together in the not-too-distant future.” pic.twitter.com/gHFkvHrHfi