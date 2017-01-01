Трамп планирует встретиться с Путиным и обсудить Украину
Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что в “не очень далеком будущем“ он планируется встретиться с российским лидером и обсудить ряд вопросов.
Заявление Трампа опубликовал в Твиттере телеканал Fox.
.@POTUS: “I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory… We will probably get together in the not-too-distant future.” pic.twitter.com/gHFkvHrHfi— Fox News (@FoxNews) 20 марта 2018 г.
“Я пообщался с Путиным по телефону и поздравил его с победой в выборах. Звонок также был связан с тем, что мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений“, - заявил Трамп.
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Трамп повторил, что вопрос вооружений является одним из главным, и Путин упоминал эту тему в одном из первых заявлений после выборов. Американский лидер подчеркнул, что в военном плане США намерены сохранить лидирующую позицию.
“Мы никогда и никому не позволим иметь что-либо даже близкое к тому, что мы имеем“, - заверил глава США.
Также Трамп сказал, что в ходе встречи с Путиным он планирует обсудить Украину, Сирию, Северную Корею и “другие вопросы “.
Напомним, последний раз Трамп и Путин проводили официальные переговоры (не в кулуарах) минувшим летом на саммите G20. Также они виделись осенью во Вьетнаме.