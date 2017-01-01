Трамп планирует встретиться с Путиным и обсудить Украину

Американский президент планирует встречу со своим российским коллегой в “не очень далеком будущем“ .

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что в “не очень далеком будущем“ он планируется встретиться с российским лидером и обсудить ряд вопросов.

Заявление Трампа опубликовал в Твиттере телеканал Fox.

.@POTUS: “I had a call with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory… We will probably get together in the not-too-distant future.” pic.twitter.com/gHFkvHrHfi — Fox News (@FoxNews) 20 марта 2018 г.

“Я пообщался с Путиным по телефону и поздравил его с победой в выборах. Звонок также был связан с тем, что мы, вероятно, встретимся в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений“, - заявил Трамп.

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Трамп повторил, что вопрос вооружений является одним из главным, и Путин упоминал эту тему в одном из первых заявлений после выборов. Американский лидер подчеркнул, что в военном плане США намерены сохранить лидирующую позицию.

“Мы никогда и никому не позволим иметь что-либо даже близкое к тому, что мы имеем“, - заверил глава США.

Также Трамп сказал, что в ходе встречи с Путиным он планирует обсудить Украину, Сирию, Северную Корею и “другие вопросы “.

Напомним, последний раз Трамп и Путин проводили официальные переговоры (не в кулуарах) минувшим летом на саммите G20. Также они виделись осенью во Вьетнаме.