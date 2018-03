В Британии разбился самолет Королевских ВВС

В Великобритании потерпел крушение самолет BAE Hawk пилотажной группы Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Red Arrows. Военный самолет разбился в Северном Уэльсе, сообщает во вторник, 20 марта, пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

Отмечено, что сейчас специалисты оборонного ведомства занимаются расследованием инцидента.

Сообщается, что на борту самолета находились два человека, их судьба пока неизвестна.

По данным очевидцев, они слышали мощный взрыв около 13:30 по местному времени (15:30 по киевскому времени). По показаниям другого свидетеля, он видел, как человек с парашютом катапультировался с самолета перед его крушением.

