В Москве мужчина бросал "коктейли Молотова" и загорелся

Россиянин забрасывал бутылками с горючей смесью автомобили припаркованные у Совета Федераций. Одна из бутылок отскочила в бросавшего.

В центре Москвы, во вторник, 20 марта, мужчина бросал "коктейли Молотова" в сторону стоящих под Совфедом автомобилей. После очередного броска он загорелся сам. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину удалось потушить, однако он получил серьезные ожоги.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчина, при этом, отказывался говорить с врачами и полицейскими. Отмечается, что пострадавший - житель Москвы Сергей Прибалов.

Очевидцы отмечают, что перед тем как загореться, Прибалов выкрикнул, что "давно готовился к этому".

Записи с камер наблюдения, тем временем, помогли установить, что мужчина бросал коктейли Молотова в сторону стоящих возле Совфеда автомобилей. Одна из бутылок отскочила обратно и подожгла его самого.

Напомним, в супермаркете Санкт-Петербурга взорвалась бомба, начиненная поражающими элементами, в результате чего пострадали около 10 человек.

Как сообщвалось, в Киеве офис и дом Таруты пытались забросать "коктейлями Молотова".

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