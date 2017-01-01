Боевики ИГИЛ убили десятки солдат Асада и захватили район Дамаска – СМИ

В боях на юге Дамаска погибли, по меньшей мере, 36 военных проправительственных сил. Десятки были ранены или попали в плен к джихадистам.

Боевики Исламского государства выбили войска Башара Асада из района Кадам на юге Дамаска. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека во вторник, 20 марта.

Бои за Кадам продолжались несколько дней. Войска Асада потеряли убитыми 36 человек, примерно столько же были ранены или попали в плен.

Отмечается, что боевики воспользовались тем, что основные силы и ресурсы Асад направил на борьбу с оппозицией в Восточной Гуте. Теперь боевики ИГИЛ расширили свое присутствие на юге сирийской столицы.

Ранее Кадам удерживали сирийские повстанцы, однако на прошлой неделе они сдали эту территорию войскам Асада. Более тысячи оппозиционеров с семьями выехали из Кадама на север Сирии, неподконтрольный правительству.

Напомним, за последние пять суток Восточную Гуту покинули почти 80 тысяч мирных жителей. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал эту операцию "уникальной и беспрецедентной".

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