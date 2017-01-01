В ПАСЕ инициирует дебаты по выборам в Крыму

С инициативной не признавать выборы президента Российской Федерации в ПАСЕ выступила Украина. Однако, украинская делегация может отдать предпочтение дебатам об отравлении в Великобритании.

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге. Об этом во вторник, 20 марта, сообщают Крым.Реалии.

Дебаты могут быть проведены в апреле текущего года.

"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге.

Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", – подчеркнул Арьев.

Ранее сообщалось, что Польша не признает выборы в Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение Россией президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.

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