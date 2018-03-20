Дипломаты РФ покинули Британию на самолете, фигурирующем в кокаиновом деле

Из аэропорта Станстед вылетел самолет с 23 российскими дипломатами, а также членами их семей. Этот же борт ранее перевозил 400 кг кокаина из Аргентины в Россию.

Сотрудники посольства России, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, во вторник, 20 марта, покинули территорию Великобритании на самолете ИЛ-96, который фигурировал в аргентинском кокаиновом скандале. Об этом сообщает Европейская правда.

Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта Станстед, откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.

Примечательно, что дипломаты отправились в Москву на самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.

Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Ранее Жандармерия Аргентины опубликовала в Twitter фотографии из уголовного дела о пресечении канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию. Среди прочих был опубликован снимок с лайнером, в который загружали чемоданы где, как предполагали организаторы канала, должны были находиться 400 кг кокаина. На снимках виден бортовой номер самолета — 96023.

Ранее сообщалось, что аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства России. В их дипломатической почте было обнаружено около 400 кг кокаина. Груз был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

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