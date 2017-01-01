Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии вышла книга Папы Римского

Комментариев: 0
Публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи. Понтифик считает, что молодые люди умеют смотреть вперед и тщательно всматриваться в будущее.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск

В Италии во вторник, 20 марта, вышла новая книга Папы Римского Франциска Бог молод, сообщает РИА Новости.

Она написана в формате интервью, которое понтифик дал писателю и журналисту Томасу Леончини. В книге Папа Франциск обращается к молодым людям по всему миру, а также взрослым, "выполняющим образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".

Издательство Piemme отмечает, что его размышления "охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов".

Нынешняя публикация книги приурочена к празднованию Всемирного дня молодежи, который отмечается в Вербное воскресенье.

Папа Римский решил изменить молитву Отче наш

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск начинает и заканчивает свой день "по-украински". Каждый вечер перед сном он целует икону Пресвятой Богородицы, которую ему подарил Верховный архиепископ Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, книга, Папа Римский, Папа Римский Франциск I
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь