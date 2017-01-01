Путин набрал почти 85% голосов россиян за рубежом

За действующего президента РФ проголосовали около 403,9 тысячи избирателей за пределами страны. Второе место у Павла Грудинина, а третье - у Ксении Собчак.

Владимир Путин получил 84,99% голосов россиян, пришедших на избирательные участки за рубежом, пишет РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Василия Лихачева.

По информации ЦИК, за границей на прошедших выборах президента России проголосовали почти 475,3 тысячи избирателей.

"На первом месте Владимир Путин - 403 942 голоса, в процентах это 84,99%. На второй позиции Павел Грудинин (23 938 голосов или 5,04%). Третья позиция у Ксении Собчак (19 331 голос или 4,07%)", - сообщил Лихачев.

Он также уточнил, что четвертое место занял Владимир Жириновский (8 306 голосов или 1,75%), пятое - Григорий Явлинский (7 478 голосов или 1,57%), шестое - Борис Титов (3 098 голосов или 0,65%). Сергей Бабурин получил 2 018 голосов или 0,42%, замыкает восьмерку кандидатов Максим Сурайкин - за рубежом за него проголосовал 1441 избиратель, то есть 0,3%.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства.

После обработки 99% протоколов Путин лидировал с 76,65% голосов избирателей.

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