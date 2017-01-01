Путин набрал почти 85% голосов россиян за рубежом
Владимир Путин получил 84,99% голосов россиян, пришедших на избирательные участки за рубежом, пишет РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Василия Лихачева.
Он также уточнил, что четвертое место занял Владимир Жириновский (8 306 голосов или 1,75%), пятое - Григорий Явлинский (7 478 голосов или 1,57%), шестое - Борис Титов (3 098 голосов или 0,65%). Сергей Бабурин получил 2 018 голосов или 0,42%, замыкает восьмерку кандидатов Максим Сурайкин - за рубежом за него проголосовал 1441 избиратель, то есть 0,3%.
Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства.
После обработки 99% протоколов Путин лидировал с 76,65% голосов избирателей.
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