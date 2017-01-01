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Глава Пентагона: РФ решила стать противником США

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Действия России в Великобритании, Украине и Крыму свидетельствуют о стремлении Москвы к стратегическому соперничеству, считает Джеймс Мэттис.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис
Глава Пентагона Джеймс Мэттис
Getty Images

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам во вторник, 20 марта, что Россия решила стать стратегическим противником Штатов, сообщает РИА Новости.

"Мы всегда хотели сотрудничать с Россией там, где это возможно. К сожалению, она решила стать стратегическим соперником. Об этом свидетельствует то, что случилось в Великобритании, в Украине, в Крыму, список продолжается", - подчеркнул Мэттис.

По его словам, США по-прежнему "остаются открытыми" к диалогу с РФ.

"Мы хотим стабильности и мира. В то же время мы будем защищать наши демократические институты", - отметил глава Пентагона.

Ранее Мэттис заявил, что речь президента РФ Владимира Путина, посвященная ядерному оружию, не меняет стратегический план США по противодействию России.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Пентагон, противники, гонка вооружений
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Источник: korrespondent.net

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