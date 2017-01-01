Глава Пентагона: РФ решила стать противником США

Действия России в Великобритании, Украине и Крыму свидетельствуют о стремлении Москвы к стратегическому соперничеству, считает Джеймс Мэттис.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам во вторник, 20 марта, что Россия решила стать стратегическим противником Штатов, сообщает РИА Новости.

"Мы всегда хотели сотрудничать с Россией там, где это возможно. К сожалению, она решила стать стратегическим соперником. Об этом свидетельствует то, что случилось в Великобритании, в Украине, в Крыму, список продолжается", - подчеркнул Мэттис.

По его словам, США по-прежнему "остаются открытыми" к диалогу с РФ.

"Мы хотим стабильности и мира. В то же время мы будем защищать наши демократические институты", - отметил глава Пентагона.

Ранее Мэттис заявил, что речь президента РФ Владимира Путина, посвященная ядерному оружию, не меняет стратегический план США по противодействию России.

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