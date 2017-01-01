Трамп поздравил Путина с победой на выборах

Американский лидер назвал телефонные переговоры с российским коллегой очень хорошими и рассказал о планах встретиться с ним в ближайшее время.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели во вторник, 20 марта, телефонный разговор, во время которого американский лидер поздравил коллегу с победой на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Главы государств высказались за взаимодействие в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом, а также отметили необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Лидеры стран отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта в Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг КНДР. Особое внимание, по данным Кремля, они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Трамп, комментируя беседу в разговоре с журналистами во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, назвал ее "очень хорошей".

Он также рассказал, что в ближайшее время может встретиться с российским президентом. По его словам, лидеры государств будут, в частности, обсуждать гонку вооружений, которая "вышла из-под контроля".

"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений не очень хорошая вещь. Мы потратим более 700 миллиардов (долларов) на перевооружение в этом году. Мы продолжаем укрепляться и сильнее любой другой страны, и (мы) не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что во время этой встречи также хотел бы обсудить с Путиным "Украину, Сирию, Северную Корею и много других вещей".

При этом в Белом доме отметили, что конкретных планов о встречи двух лидеров пока нет.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны. Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства, который стал лидером голосования, набрав более 76% голосов избирателей.

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