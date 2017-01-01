Посольство РФ осудило обвинения Канады по делу Скрипаля

В российской дипмиссии назвали неприемлемыми высказывания министра иностранных дел Канады, возлагающие на Россию вину за покушение в Солсбери.

Полиция на месте, где обнаружили Скрипаля и его дочь

Посольство РФ в Канаде выразило возмущение после обвинений главы МИД страны Христи Фриланд в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.

Напомним, Фриланд осудила использование нервно-паралитического газа при покушении на Скрипаля и заявила, что возможное участие России является серьезным нарушением международных норм.

"Недавние высказывания министра иностранных дел Христи Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения. Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры, учитывая, что расследование не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства", - заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

ЕС об отравлении Скрипаля: Вероятно, Россия

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