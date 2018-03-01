В Госдепе объяснили поздравление Путина Трампом

Вашингтон и Москва должны быть способны вести диалог, несмотря на сложившиеся отношения, подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге 20 марта, что поздравление от американского лидера Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина с победой на выборах является частью протокола.

"Я бы сказала, что это называется протоколом... Нравится нам это или нет, но у нас есть отношения с российским правительством. Это просто часть мира, это просто реальность, это не значит, что мы с ней (с Россией - ред.) во всем согласны", - отметила Науэрт, отвечая на вопрос, почему Трамп поздравил Путина.

Она также подчеркнула, что Вашингтон "критикует Россию, когда она несет ответственность за действия, и мы не будем колебаться это делать".

"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднимать трубку и вести диалог", - указала представитель Госдепа.

Напомним, 20 марта в Кремле сообщили, что президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Сам Трамп назвал разговор с российским лидером "очень хорошим" и рассказал о возможности их скорой личной встречи.

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