В Госдепе объяснили поздравление Путина Трампом
Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге 20 марта, что поздравление от американского лидера Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина с победой на выборах является частью протокола.
Она также подчеркнула, что Вашингтон "критикует Россию, когда она несет ответственность за действия, и мы не будем колебаться это делать".
"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднимать трубку и вести диалог", - указала представитель Госдепа.
Напомним, 20 марта в Кремле сообщили, что президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Сам Трамп назвал разговор с российским лидером "очень хорошим" и рассказал о возможности их скорой личной встречи.
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