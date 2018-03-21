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В ДТП на Филиппинах погибли 19 человек, еще 25 ранены

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Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг на филиппинском острове Миндоро. Среди погибших - водитель автобуса. Раненых госпитализировали в три местные больницы.
Авария произошла в провинции Западный Миндоро
Авария произошла в провинции Западный Миндоро
twitter.com/allangatus

На филиппинском острове Миндоро в результате ДТП с автобусом 19 человек погибли и 25 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua в среду, 21 марта.

"Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг в городе Саблайн провинции Западный Миндоро", - говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы в три местные больницы.

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

Недавно на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли десять человек.

 

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Теги: ДТП, авария, жертвы, Филиппины, автобус
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Источник: korrespondent.net

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