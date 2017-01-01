Израиль взял ответственность за уничтожение ядерного реактора в Сирии

Израиль неожиданно рассекретил информацию о бомбовом ударе по ядерному реактору в сирийской пустыне десять лет назад. Если бы не этот удар, он мог бы попасть в руки Исламского государства.

Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции по уничтожению сирийского ядерного реактора, которая состоялась в 2007 году. Об этом в среду, 21 марта, сообщили представители вооруженных сил страны.

По их словам, в сентябре 2017 года бомбовый удар израильской авиации уничтожил исследовательский комплекс, являвшийся центральной частью сирийского атомного проекта. Комплекс находился в пустыне в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком.

"Послание, которое несет эта атака, заключается в том, что государство Израиль не допустит создания тех возможностей, которые потенциально угрожают его существованию", - прокомментировали эту информацию в израильском военном ведомстве.

По данным военных, комплекс был уничтожен полностью и не мог быть восстановлен. Решение об уничтожении реактора "является одним из самых важных, принятых здесь за последние 70 лет", говорят в военном ведомстве, указывая на то, что спустя несколько лет провинция попала в руки Исламского государства, и реактором могли бы завладеть террористы.

Агентство AP считает, что обнародование этой секретной информации может являться сигналом и предупреждением для Ирана.

В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в резкой форме предостерег Иран от эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "Мой посыл к диктаторам в Тегеране таков: не испытывайте решительность Израиля", - заявил Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава израильского правительства назвал Иран "самой большой угрозой в мире" и продемонстрировал публике кусок металла, утверждая, что это "часть иранского беспилотника или то, что от него осталось после того, как мы его сбили".

Напомним, недавно недавно Иран представил новую баллистическую ракету Кадр.

Источник: Русская служба DW

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