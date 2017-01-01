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Президент Мьянмы подал в отставку

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В заявлении говорится, что Тхин Чжо "попросил снять с себя полномочия" по собственному желанию. Он занимал этот пост с марта 2016 года.
Тхин Чжо
Тхин Чжо

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления" по собственному желанию. Об этом 71-летний политик сообщил на своей странице в Facebook в среду, 21 марта.

По данным СМИ, экс-президент отошел от должности, чтобы получить "отдых". Новый лидер республики будет избран в ближайшие семь рабочих дней.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента по состоянию здоровья, однако власти опровергали информацию.

Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.

Ранее сообщалось, что Мьянма и Бангладеш договорились о возвращении беженцев рохинджа.

 

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Теги: президент, Мьянма, отставка, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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