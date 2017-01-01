Во Вьетнаме грудничок выполз на оживленное шоссе
К счастью, все остались живы.
Во Вьетаме малыш, который еще даже не умеет ходить, выполз под колеса авто. Водитель мчавшей навстречу машины вовремя заметил младенца, об этом ТСН.
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Мужчина успел затормозить, потерпевших нет. К ребенку тут же бросились прохожие, а через минуту подбежала и мать.
Все остались живы, однако перенервничали и мама, и прохожие, и особенно водитель. И только у малыша, кажется, все в порядке.
Событие запечатлела камера видеорегистратора.
Ребенок решил переползти проезжую часть
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