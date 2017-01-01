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Во Вьетнаме грудничок выполз на оживленное шоссе

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К счастью, все остались живы.
Любознательный малыш решил переползти дорогу
Любознательный малыш решил переползти дорогу
скриншот из видео

Во Вьетаме малыш, который еще даже не умеет ходить, выполз под колеса авто. Водитель мчавшей навстречу машины вовремя заметил младенца, об этом ТСН.

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Мужчина успел затормозить, потерпевших нет. К ребенку тут же бросились прохожие, а через минуту подбежала и мать.

Все остались живы, однако перенервничали и мама, и прохожие, и особенно водитель. И только у малыша, кажется, все в порядке.

Событие запечатлела камера видеорегистратора. 

Ребенок решил переползти проезжую часть
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Напомним, 2 марта в Симферополе оборвался лифт. Погибла женщина с шестимесячным ребенком. 

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Теги: Вьетнам, ребенок, шоссе, автомобили, происшествия на дороге
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