Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров посоветовал Британии "успокоиться и не нервничать"

Комментариев: 1
В МИД России Британии посоветовали успокоиться и проявить сдержанность по поводу отравления Скрипаля.
Лавров призвал Британию "успокоиться и не нервничать"
Лавров призвал Британию "успокоиться и не нервничать"
EPA/UPG

21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию к тому, чтобы успокоиться и не нервничать по делу отравления Скрипаля. Об этом сообщает РИА Новости.

“Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились“, — заявил Лавров. 

Обвинения Лондона в адрес Москвы Лавров считает поспешными. Также министр отметил, что Британия лихорадочно метается по всему миру, уговаривая партнеров солидаризироваться  ней и не предъявляет никаких фактов.

Читай также: Лавров отреагировал на предложение “уйти и заткнуться“

Напомним, 20 марта было опубликовано видео от Великобритании, где собрали все фейковые версии отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля от России. В правительстве Великобритании заявляют что Россия с высокой вероятностью причастна к покушению на экс-разведчика.

Поделись:
Теги: Россия, Скрипаль, отравление, МИД России, Лавров, Британия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
diver117    21.03.2018, 10:54
Оценка:  0
diver117
Ну подумаешь, убили кого-то в Британии россияне.
Не 10 тысяч же погибло, не отхватила же Россия часть самой Британии, как она сделала с Украиной.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь