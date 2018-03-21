Лавров посоветовал Британии "успокоиться и не нервничать"

В МИД России Британии посоветовали успокоиться и проявить сдержанность по поводу отравления Скрипаля.

21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию к тому, чтобы успокоиться и не нервничать по делу отравления Скрипаля. Об этом сообщает РИА Новости.

“Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились“, — заявил Лавров.

Обвинения Лондона в адрес Москвы Лавров считает поспешными. Также министр отметил, что Британия лихорадочно метается по всему миру, уговаривая партнеров солидаризироваться ней и не предъявляет никаких фактов.

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Напомним, 20 марта было опубликовано видео от Великобритании, где собрали все фейковые версии отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля от России. В правительстве Великобритании заявляют что Россия с высокой вероятностью причастна к покушению на экс-разведчика.