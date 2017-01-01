РФ частично приостановила пропуск фур из Украины

На границе с Российской Федерацией из-за сбоя программного обеспечения фиксируется определенное накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины.

На границе с Российской Федерацией фиксируется накопление грузовиков dpsu.gov.ua

На границе с Российской Федерацией утром в среду, 21 марта, фиксируется накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородском и Воронежском участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - говорится в сообщении.

Так, в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска Катериновка (Сумская область) - 35.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Напомним, 18-19 февраля Россия блокировала пропуск фур через границу в пункте пропуска Гоптовка - Нехотеевка, из-за этого там образовалась очередь из 120 грузовиков.

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