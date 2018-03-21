В российской школе ученица обстреляла одноклассников

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Инцидент произошел утром в одном из учебных заведений Щадринска страница Школы №15 во ВКонтакте

В городе Щадринск Курганской области Российской Федерации в среду, 21 марта, ученица седьмого класса обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия. В результате инцидента семь детей получили синяки и ссадины.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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“Ученица седьмого класса из пневматики расстреляла семерых одноклассников“, — сказал собеседник агентства, отметив, что у пострадавших — синяки и ссадиныгоспитализация никому не потребовалась.

Оружие 13-летняя школьница принесла из дома — оно принадлежит ее отцу. На месте работают следователи.

На учете в отделе по делам несовершеннолетних девочка не состояла. Что подтолкнуло ее к этому поступку, будет выяснять следствие.

Напомним, в сентябре 2017 школьник увлеченный тематикой Колумбайна (массовое убийство в школе Columbine High School 20 апреля 1999 года; тогда двое подростков ранили 37 человек, 13 погибли) открыл стрельбу в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке — тогда пострадали четыре человека.