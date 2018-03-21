Россиянин сварил сердце убитой девушки

Житель Красноярска переборщил с наркотиками, убил свою знакомую и сварил ее сердце в кастрюле.

Мужчина вырезал у убитой сердце и сварил его bbc.com

Житель Красноярска, пристрастившийся к наркотикам, убил свою знакомую и сварил ее сердце. Об этом сообщает Лента.ру.

Все произошло 20 марта в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвую 27-летнюю девушку и мужчину 35 лет, который, как потом оказалось, сам себе нанес ножевое ранение в грудь.

“По предварительной версии, днем мужчина употребил наркотики, алкоголь и соли, поссорился со своей знакомой и, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил ее ножом. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек легкое и сердце, и начал варить сердце в кастрюле“, — рассказывает Ольга Шаманская, официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

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В 15:00 мужчина вызвал себе скорую помощь. Ранение оказалось глубоким, убийца повредил и свое собственное сердце.

В правоохранительных органах говорят, что и убийца, и его жертва хорошо знакомы полиции как лица с низкой социальной ответственностью. Оба много пили и употребляли наркотики, а женщина, вдобавок, относилась к представительницам древнейшей профессии.

Напомним, что 25 сентября 2017 года в России задержали чету каннибалов, убивших и съевших десятки людей за 20 лет.