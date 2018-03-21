В России суд оставил под арестом украинца Гриба до 4 мая

Украинец Павел Гриб находится за решеткой в РФ уже 7 месяцев подряд. На него оказывается постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ, истощение парня видно наглядно, сообщил его отец.

В России апелляционный суд оставил без изменений решение о продлении ареста украинцу Павлу Грибу до 4 мая 2018 года. Об этом в среду, 21 марта, сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"20.03 российский суд оставил политзаключенного П. Гриба под стражей до 4.05. Вопреки законам не допустили мать навестить сына. Требуем освободить Гриба", - написала спикер дипломатического ведомства в микроблоге.

В то же время отец задержанного украинца Игорь Гриб сообщил об ухудшении состояния здоровья сына.

"Опять содержание под стражей. Уже 7 месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ... Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", - написал он в соцсети.

Отец Гриба также пожаловался на полную изоляцию парня от мира.

"Никаких писем, никаких свиданий. Сегодня в Генеральное консульство Украины в Ростове на Дону поступил очередной официальный отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом", - сообщил он.

Напомним, 2 марта 2018 года российский суд продлил арест до 4 мая украинцу Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси в августе 2017 года. Перед этим МИД Украины потребовало от России допустить украинских врачей к Грибу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet