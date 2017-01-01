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В Кабуле произошел теракт, погибли 26 человек

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В результате взрыва в столице Афганистана погибли 26 человек, которые пришли на молитву по случаю мусульманского праздника Навруз. Еще 18 прихожан получили ранение.
В Кабуле террорист-смертник взорвал себя
В Кабуле террорист-смертник взорвал себя

В столице Афганистана Кабуле возле храма в среду, 21 марта, террорист-смертник взорвал себя. Об этом сообщает Reuters.

В результате теракта погибли 26 человек, которые пришли на молитву по случаю мусульманского праздника Навруз, знаменующего начало персидского нового года. Еще 18 прихожан получили ранение.

По словам заместителя пресс-секретаря министерства внутренних дел Насрат Рахими, террорист взорвал себя возле храма Карт-е-Сакхи, который неоднократно подвергался нападениям ранее.

Напомним, ранее в Кабуле вблизи здания, в котором расположена иностранная компания-подрядчик, взорвалась машина. Погибли три человека и два получили травмы.

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Теги: Афганистан, Терроризм, взрыв, жертвы, террорист, Кабул, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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