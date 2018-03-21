Посол Британии не пойдет на встречу в МИД РФ по делу Скрипаля

Посол Великобритании не примет участия во встрече в МИД России 21 марта по делу отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В британском посольстве заявили, что рассматривают возможность участия на рабочем уровне.

Посол Великобритании Лори Бристоу проигнорирует встречу в МИД России, посвященной ситуации с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом в среду, 21 марта, сообщили в британском посольстве в Москве, передает РИА Новости.

"Посол Великобритании не примет участия в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", - заявили в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что 21 марта в российском МИДе состоится встреча всех аккредитованных в РФ послов зарубежных стран, где будет озвучена позиция Москвы по делу Скрипаля.

Перед этим стало известно, что сотрудники посольства РФ, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, во вторник, 20 марта, покинули территорию Великобритании на самолете ИЛ-96, который фигурировал в аргентинском кокаиновом скандале.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet