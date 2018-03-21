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В российском Волоколамске массово травятся дети из-за сероводорода

Комментариев: 4
В одной из школ города пострадали 39 учеников якобы из-за газового баллончика, однако отравления связывают с выбросом сероводорода на мусорном полигоне.
Возле городской больницы собрались люди
Возле городской больницы собрались люди
t.me/breakingmash

В России в городе Волоколамск из школы №2 были госпитализированы 23 ребенка, еще 16 была оказана медицинская помощь на месте.

Как передает Интерфакс, ссылаясь на источники, дети пострадали в результате распыления газового баллончика. 

“В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте“, - сказал собеседник агентства.

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В тоже время местные жители и активисты утверждают, что в городе стоит крайне неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Отмечается, что 16 марта на мусорном полигоне Ядрово произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области заявила на следующий день о ликвидации очагов утечки свалочного газа.

Представитель группы городских активистов опроверг версию распыления газового баллончика в школе. “Дети почувствовали себя нехорошо не в одной, а в нескольких школах в Волоколамске“, - добавил он.

“На полигоне с утра был зафиксирован мощный выброс газа, и именно поэтому дети могли почувствовать себя плохо“, - сказал представитель, уточняя о повторном выбросе. 

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Замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова подтвердила, что  в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода.

По ее словам, о случившемся оповестили уже все необходимые службы и ведомства, в том числе Минобразования и МЧС. “Мы считаем, что причина -  свалка Ядрово, никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую“, - сказала она, передает ТАСС.

В экстренных службах также уверены, что детей госпитализировали из-за выброса сероводорода.

Возле городской больницы собралось большое количество людей. Туда привезли отравившихся школьников. Также туда идут люди, которые подозревают, что сами отравились. 

Выброс сероводорода из мусорного полигона в Волоколамске
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Обновление

По последним данным за медицинской помощью с жалобами на отравление обратились 183 человек, передает Mash. У всех пострадавших одни и те же симптомы - головокружение, слабость, тошнота, дезориентация. 

Городские власти провели совещание и пришли к выводу, что в одной из низин на полигоне Ядрово произошел выброс газа. Проблему устраняют с помощью засыпания земли.

Напомним, 13 февраля в эфире центральных телеканалов Ярославской области РФ появилось сообщение об угрозе радиоактивного заражения.

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Теги: Россия, РФ, Волоколамск, школа, газовый баллон, дети, мусорный полигон, сероводород
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Комментариев (4)
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vysnovok    21.03.2018, 14:02
Оценка:  0
vysnovok
Так, якобы, или однако?
VikaGraum    21.03.2018, 13:46
Оценка:  0
VikaGraum
Баллончик? Хех)
Хочу такой баллончик, который разом 39 человек из строя выводит!
Вот только подозреваю, что он должен быть объемом с огнетушитель)))
____
Какой только бред не напишут!
vysnovok    21.03.2018, 14:07
Оценка:  0
vysnovok
Интересно, что это за балончик и для чего продаётся? Может,
в целях газирования нарзана из обыкновенной воды из крана?
Woodbrother    21.03.2018, 13:40
Оценка:  +1
Woodbrother
Это запах победы на выборахпутина .
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