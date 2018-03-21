Российскую ведущую отстранили за "избирателей-приматов"

Сотрудница радио поплатилась за минуту откровенности в эфире.

В России руководство камчатской радиостанции отстранило от эфира ведущую Радио СВ Росину Буданс за скандальное высказывание об избирателях, которые участвовали в прошедших выборах президента Российской Федерации.

Об этом сообщает Камчатка-Информ.

Ведущая назвала избирательный процесс балаганом, а проголосовавших за Путина граждан РФ – приматами.

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“Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так кажется вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан - это приматы“, - сказала в эфире россиянка.

Ведущая радиостанции убеждена, что на Камчатке в избирательные урны пачками вбрасывали бюллетени за Путина.

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“Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?“, - сказала Буданс.

Российскую ведущую отстранили от эфира за резкое высказы... 0:00 / 01:01

Краевой избирком потребовал от редакции извинений за ее слова. Редакция извинения принесла.

Буданс признала, что вела себя непрофессионально и извинилась перед теми, кого задели ее слова, однако отметила, что не хотела кого-то оскорбить, а лишь жестко выразила собственное мнение.

Напомним, выборы президента России провели 18 марта. Действующий глава РФ Владимир Путин якобы победил с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Российский ЦИК отчитывается о беспрецедентной явке избирателей - 67,4%.

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Ранее, 4 марта, в городе Нижний Новгород Российской федерации заместителю председателя местного отделения политической партии Яблоко Алексею Садомовскому в прямом эфире заглушили фразу со словами “надо менять Путина и власть“. Политик намерен подавать жалобу в избирательную комиссию.