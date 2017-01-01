Мотоклуб Ночные волки начал пробег по Балканам на фургоне

Из-за холодной погоды скандальные мотоциклисты участвуют в пробеге Русские Балканы на микроавтобусе. Лидер байкеров Хирург-Залдостанов в туре не участвует.

Российский мотоклуб Ночные волки начал пробег по Балканам с посещения сербского города Сид. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Радио Свобода.

Из-за холодной погоды байкеры путешествуют на фургоне, а не на мотоциклах.

В Сиде участники пробега посетили Братское кладбище солдат, погибших во время Второй мировой войны, а также православную церковь.

Радио Свобода отмечает, что действия участников мотоклуба, которые регулярно пытаются совершать пробеги по Европе, воспринимаются как провокационные и политически мотивированные. В свою очередь, Ночные волки утверждают, что изучают историю и наследие России на Балканах.

По поводу новой акции "волков" официальные лица в Боснии и Герцеговине заявили, что "мотопробег направлен на унижение несербского населения в стране, все еще разделенной после этнической войны 1992-1995 годов, в ходе которой погибли более 100 000 человек".

Ранее сообщалось, что Ночным волкам и Александру Залдостанову запретили въезд в Боснию и Герцеговину. Впрочем, последний в пробеге не участвует

21 марта байкеры планировали отправиться в Баня-Луку, административный центр Республики Сербской, с преимущественно сербским населением. 27 марта Ночные волки планируют вернуться в Белград.

Напомним, Ночные волки и их лидер Залдостанов по кличке Хирург находятся под западными санкциями за поддержку боевых действий в Украине.

Ранее в Украине в аэропорту Борисполь задержали выдворили байкера из клуба Ночные волки.

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